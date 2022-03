【明報文章】「刻意練習」是一本英文書的中譯名字,原書名是Peak: Secrets from the New Science of Expertise,作者是Anders Ericsson和Robert Pool。該書指出,頂尖音樂家、運動員,都可以通過巨量時間的訓練培養出來,但練習方法必須是「刻意練習」。「刻意練習」有兩個標準:①所訓練的領域是有了一整套成熟的評價標準和高效的方法;②必須有一個能夠給受訓者佈置作業和及時回饋的優秀導師。