作家專欄
吳鈺

客座隨筆

你的MBTI測試結果是？ / 吳鈺

【明報文章】過去人們見面時常常喜歡問：「你是什麼星座啊？」現在，這一趨勢逐漸演變成：「你的MBTI測試結果是？」在我第一次聽到這個術語時，整個人雲裏霧裏的，於是便花了些時間了解其發展歷程。

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