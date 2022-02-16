作家專欄
莊元生

自由談

追憶 / 莊元生

【明報文章】去年末逝世的美國歷史學家史景遷（Jonathan D. Spence），其中譯姓名，自然讓人想起他一直景仰的另一位中國史學大師：司馬遷。

上 / 下一篇新聞