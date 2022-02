【明報文章】執筆之際西方與俄羅斯續就烏克蘭劍拔弩張,但從上周五(11日)白宮公布「美國的印太戰略」看,拜登政府始終保持對華以至印太政策的推進。故筆者在策劃最新「烏克蘭危機」系列專題之際,也不忘保持留意美國對華政策風向,其中讀來最有收穫的是《華盛頓郵報》論壇版外交政策專欄作家羅金(Josh Rogin)上周四(10日)最新長文「Biden doesn't want to change China. He wants to beat it.」(拜登不想改變中國,他想擊敗她)。