【明報文章】上星期特首林鄭月娥公布收緊防疫措施的記者會上,提到安心出行加入針卡紀錄很有用,講了一句「killing two stones with one bird」(一鳥二石)。根據外國俚語網上詞典,原來真有這句,戲謔「花費大量精力做些近乎不可能的事」。當然我相信林太原本想講「killing two birds with one stone」(一石二鳥),但口快講錯的版本反而諷刺地寫實,怪不得網上迴響不小。