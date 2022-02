【明報文章】德國哲學家康德曾語重心長地說過:「哲學不可能被傳授,只能被反思。」(Philosophy cannot be taught, but be philosophized)同樣這句話,亦可以應用於文學、藝術、宗教等人文的領域:「文學、藝術、宗教不可能被傳授,每個人都只能重新追尋。」可是,在這現代泛科技的技術年代,電腦與互聯網使到影像、聲音與文字資訊的複製、儲存、搜尋與創作更容易,讓我們相信這句話已經失去了意義。