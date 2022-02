【明報文章】新歲肖虎,我記起英國詩人西格夫里.薩松(Siegfried Sassoon)名句:「In me the tiger sniffs the rose」。余光中把它譯為:「心有猛虎,細嗅薔薇。」多麼動人的畫面,是剛強與溫柔的典範糅合。