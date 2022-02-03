作家專欄
莊元生

客座隨筆

心安處即吾家 / 莊元生

【明報文章】近年，香港時局不安，許多朋友移民海外。夜看一部講述年輕人離開家鄉，異地求生的電影，對應眼下香港，感慨良多。Brooklyn港譯《布魯克林之戀》，其實戀愛只是推動劇情發展，主題是家。

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