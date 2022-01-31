作家專欄
李向昇

自由談

《良宵引》 / 李向昇

【明報文章】照理說古琴音樂冷靜理性，就算是舉辦音樂會，聽彈一輪，肺腑已然澡雪，和熱鬧的慶功扯不上關係，高冷得很。但理論是理論，人還是人，完成一樁事情，總得開瓶酒，碰個杯。

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