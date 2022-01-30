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2022年1月30日星期日
韓孝述
教育心語
世紀．周日短篇：蜃氣樓：賽伯拉斯的糖果（二） / 文．歐陽龍太郎／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：康熙初遊蘇州 / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：木心說張愛玲與魯迅 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
平靜的力量 / 塵翎
人面桃花 / 張文光
未經證實 / 竟齊
一字記之曰 / 梁嘉善
原子習慣 / 劉璐
網課改良建議 / 韓孝述
星晨隕落 / 馬家輝
今日花開又一年 / 石琪
虎cares / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
容易疲倦的人較短壽？ / 鄭志文
你要好好的生活下去 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
有心 / 古嶺渡
網課改良建議 / 韓孝述
【明報文章】在疫情下，兩年間看了近五十堂網課，就觀課及議課所得，試提幾點建議：
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世紀．周日短篇：蜃氣樓：賽伯拉斯的糖果（二） / 文．歐陽龍太郎／編輯．鄒靈璞
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世紀．識小錄：木心說張愛玲與魯迅 / 文．陳子善
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人面桃花 / 張文光
未經證實 / 竟齊
一字記之曰 / 梁嘉善
原子習慣 / 劉璐
網課改良建議 / 韓孝述
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今日花開又一年 / 石琪
虎cares / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
容易疲倦的人較短壽？ / 鄭志文
你要好好的生活下去 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
有心 / 古嶺渡
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