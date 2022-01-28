作家專欄
文．灼螢

編輯室手記

好好過生活 ／文．灼螢 / 文．灼螢

【明報文章】首次以全職記者身分執筆寫「編輯室手記」，本想輕鬆點抒發投入社會工作的心情轉變，但完成某個訪問後，倒想「沉重」地分享訪後感。

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