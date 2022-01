【明報文章】美國《時代》雜誌(TIME)在去年末刊登一篇題為「Inside Frances Haugen's Decision to Take on Facebook」的文章,講述臉書前員工Frances Haugen成為吹哨人的故事,以及揭露這間公司背後的黑幕。她向美國國會和證券交易委員會呈交的文件中指,臉書在網上登報虛假信息以及過度暴力和具煽動性的內容,甚至非法收集用戶資料。這些以利益為先的行為被指會危害青年人的精神健康,甚至能夠讓人口販賣組織有機可乘,利用這些資訊作違法交易。雖然臉書強調公司在2020年已花多達320萬個小時在平台上處理涉及人權、仇恨言論和虛假信息的內容,但Frances Haugen認為情况依然非常令人擔憂。