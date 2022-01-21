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2022年1月21日星期五
古嶺渡
叄頭陸臂
世紀．五無閒話：蘇聯失敗與俄羅斯重投威權 / 文．林康琪
世紀．貝錦語業：飛鳥去不窮 / 文．蕭振豪
世紀．好鳥歌：追蹤大濱鷸（二） / 文．Novia Yip
乜議員 / 尊子
人道？ / 日光
靜默神山 / 張文光
此刻，在香港追夢 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
黑暗的年代 / 湯家驊
長洲考察選材 / 德叔
人道毁滅 / 馬家輝
軟弱vs.強悍 / 關麗珊
動物 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
流浪貓 / 韓麗珠
巴黎聖安東市郊路的神遊 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
逆流 / 古嶺渡
逆流 / 古嶺渡
【明報文章】今日香港，移民潮，錢走、人走、專才流失、經濟下滑。
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