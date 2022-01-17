作家專欄
關銘潔

自由談

一念之間 / 關銘潔

【明報文章】一部談青年人結婚置業的紀錄片，因要節衣縮食，被訪者直言不開心，很累，感到無奈。實在的，從單身轉變成有家有室，是生命歷程的大挑戰，箇中絕對交纏不知凡幾的人生百味。

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