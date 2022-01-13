巴士底咖啡館的Diva / 陳增濤

【明報文章】如果不親身看到，難以想像在舞台上短暫的表演，是需要多年不懈努力的工夫。約了中國女高音于冠群在巴黎的巴士底歌劇院見面，趁她下午三小時的排練後的空閒。過了時間，才收到她的微信：「不好意思，你能不能找一個咖啡店，你還得等我一下。」提到巴黎歌劇院，一般指的在十九世紀第二帝國建築的Palais Garnier。巴士底歌劇院在一九八九年法國大革命二百周年慶典才開幕，比舊的歌劇院容納更多的觀眾，差不多三千人。如果說原來的巴黎歌劇院富麗典雅，對着廣場古色古香的「七月圓柱」的巴士底歌劇院卻是一隻醜陋的鴨，對我來說它全無美感可言。巴士底廣場的四周有不少餐館和咖啡店，尤其是東邊鄰近聖安東市郊路。在十八世紀末法國大革命時期，巴士底城堡就是巴黎的東門，城內聖安東路延續到城外就是市郊路了。我去了聖安東市郊路口面對「七月圓柱」和歌劇院的老建築Café Milou等Diva。在這寒冷的冬天，狹窄的行人道還是坐滿了喝啤酒咖啡的人。難道是喜歡Milou這個在法國人見人愛的暱稱，還是因為膾炙人口的Tintin的剛毛獵狐㹴？終於Diva于冠群推門進來了，大家一開口就把小小的廳堂都震動起來，炎黃子孫嘛。店裏坐滿顧客，也包括忙個不停的garçon，不知道在他們身邊的就是晚上在歌劇院舞台上高歌bel canto的明星。人生就是如此，忙活半天就是為了在舞台上才發亮的一刻。