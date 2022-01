【明報文章】美國心臟協會(American Heart Association,AHA)發表報告,回顧2021年有關心臟病和心血管疾病的重大醫藥進展。血壓高與心血管疾病關係密切。控制血壓,就能夠減少心臟病和中風,亦減低與糖尿病相關的併發症風險。AHA選出一個形容為「simple successes in blood pressure, from kitchen table to clinic」,有關鹽與血壓高的大型研究。