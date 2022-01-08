月黑高飛 / 簡冬娜

【明報文章】何韻詩去年宣布會在元旦翌日舉行演唱會，表明會唱跟英師傅多年前合作的歌曲，卻在開騷前幾天遭港警國安處就「立場新聞」涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條「串謀發布煽動刊物罪」被捕；雖然何韻詩只是「立場新聞」前董事，卻被扣留超過30小時才保釋外出。本月2日，她如期開騷，兩個多小時網上演唱會，唱多話少，提及即使未能及時出來，已告訴團隊演出「照去」。當日她在完場前20多分鐘把演唱會轉為社交平台直播，在facebook高峰期有1.4萬人收看，那差不多是限聚措施後紅館騷的兩場觀眾人數。最印象深刻是她說被扣留期間，哼着師父梅艷芳和好友黃耀明的歌曲，體會到音樂不止有娛樂大眾的功能，更有療癒效果。這是她被困四面牆後的體會，當刻想起的是電影《月黑高飛》畫面。片中Andy被控殺妻及其情人，判終身監禁；他學識淵博，看來陰沉，卻意志異常堅定；有一幕，Andy在獄長室播放莫札特歌劇《費加洛的婚禮》，所有囚犯目瞪口呆，Andy的好友Red說，不知道歌者唱什麼，但美得心醉，彷彿讓他們重獲自由。當獄長來到辦公室外要求Andy停止播放，後者微笑反把聲量調高。之後他被獨立囚禁兩星期，放出來後囚友都調侃他，Andy若無其事稱，這兩周有莫札特陪伴，音樂在腦海在心中，監獄冰冷的四面牆之間，「他們」奪不走，也不能觸碰，他視之為希望。