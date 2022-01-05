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2022年1月5日星期三
馬家輝
欲望蜘蛛
世紀．悼：以信仰驅逐黑暗，用笑顏對抗荒謬：悼念南非大主教圖圖 / 文．莫哲暐／編輯．關曉陽
世紀．哲學陌生感：科技世界新圖像
歲晚「淡季」多手準備 ／文．柏金 / 文．柏金
乜議員 / 尊子
一個小我 / 黎佩芬
千萬別抬頭 / 吳志森
兩張照片 / 陳耀華
新年快樂 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
生計以外 / 莊元生
保釋的權利 / 陳文敏
見字如見人（二） / 張往
卑微的體面 / 馬家輝
交通督導員 / 趙崇基
喵喵咪咪麼 / 草日
Omicron令抗原測試準確度下降 / 鄭志文
名為河馬的狗 / 韓麗珠
小粉人看日子 / 黃照達
卑微的體面 / 馬家輝
【明報文章】在便利店排隊埋單，最前面的阿叔顧客跟店員有爭拗，後面三四個人包括我唯有苦苦地等。
相關字詞﹕
體面
婦女
美感
心思
爭拗
女性
化妝
尊重
欲望蜘蛛
馬家輝
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世紀．悼：以信仰驅逐黑暗，用笑顏對抗荒謬：悼念南非大主教圖圖 / 文．莫哲暐／編輯．關曉陽
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