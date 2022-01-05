作家專欄
莊元生

自由談

生計以外 / 莊元生

【明報文章】大埔政府街市外，每到秋冬，就會見到炒栗子與煨番薯的小販檔，涼風中的人間暖意，如今街頭，安全為由，已難見明火，通常是一對中老年夫婦守着這門手藝。

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