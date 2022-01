世紀．悼：成一家言的史景遷 / 文．鄭培凱／編輯．關曉陽

【明報文章】史景遷這個中文名字,是他撰寫論文期間師從房兆楹先生,房先生給他取的名。房先生是明清史大家,和夫人杜聯喆一起,對西方明清史研究做出了重大貢獻。他們以英文編著了《清代名人傳略》(Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912))、《中華民國人物傳記辭典》(Biographical Dictionary of Republican China)、《明代名人錄》(Dictionary of Ming Biography, 1368-1644)這3部皇皇巨著,為研究明清史的學者提供了最權威的工具書。史景遷景仰他們的學問,通過老師芮瑪麗的介紹,遠赴澳大利亞跟隨房杜兩位明清大家問學,在他們指導下完成了博士論文《康熙與曹寅》。史景遷曾寫過一篇紀念文章〈我的老師房兆楹〉,其中說到,「房先生永遠是循循善誘的偉大導師」。房先生給他取名「史景遷」,「史」的發音符合Spence開頭的子音,又聯繫終身研究歷史的願望,「景遷」則是要他景仰司馬遷,學習中國歷史寫作的開山祖,成一家之言。房先生為他取了這樣響亮的名號,一定非常得意,因為這個英國學生真的鍥而不捨,以畢生精力鑽研明清近代的中國歷史,而且成就了一家之言。