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2022年1月2日星期日
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世紀．文字江湖：懷念史景遷老師 / 文．鄭培凱
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「立場」鍾沛權的故事 / 潘麗瓊
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確診人數創新高 / 鄭志文
一孖膶腸 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
「立場」鍾沛權的故事 / 潘麗瓊
【明報文章】「立場新聞」封艇拉人，我因認識前總編鍾沛權和陳沛敏夫婦多年，心情複雜。
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