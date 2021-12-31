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2021年12月31日星期五
黃照達
小粉人看日子
世紀．五無閒話：疫情下柏林的無家者 / 文．匡翹／編輯．蔡曉彤
世紀．閒話雜緒：不要洋曆要陽曆？ / 文．旺旺
世紀．菩提樹大道：基爾港與遺忘的哲學家（二） / 文．林達峰
乜議員 / 尊子
離苦得樂 / 日光
大地輓歌 / 張文光
非誠勿擾 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
除夕 / 湯家驊
為何選教芒萁蕨 / 德叔
六十三年的緣分 / 馬家輝
你可以高興的 / 關麗珊
告別這一年 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
單聲道 / 韓麗珠
不如隨分尊前醉 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
年輕相對論 / 古嶺渡
小粉人看日子 / 黃照達
【明報文章】[黃照達
chiutat@gmail.com
]
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世紀．閒話雜緒：不要洋曆要陽曆？ / 文．旺旺
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你可以高興的 / 關麗珊
告別這一年 / 陶囍
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不如隨分尊前醉 / 陳增濤
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