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2021年12月24日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：谷口治郎的散步禮讚 / 文．林康琪／編輯．蔡曉彤
世紀．貝錦語業：殘光紛如屑 / 文．蕭振豪
世紀．閒話雜緒：劇透and the City / 文．旺旺
乜議員
平安夜和弦 / 日光
第三針 / 吳志森
兩首聖誕歌曲 / 陳耀華
學校作文 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
選舉後記 / 湯家驊
草海桐．假菠蘿 / 德叔
夜深人靜的回憶 / 馬家輝
悼選舉 / 趙崇基
黑色聖誕 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
留下來的人 / 韓麗珠
也無風雨也無晴 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
黑色聖誕 / 關麗珊
【明報文章】給小學生看南京大屠殺片段就如跟兒童談黑色聖誕，讓小孩知道世上沒有聖誕老人，只有殘酷戰爭而已。
相關字詞﹕
聖誕大餐
聖誕
戰爭
勸降
日佔時期
日軍侵華
黑色聖誕
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