作家專欄
談東日

自由談

後鏡時代 / 談東日

【明報文章】最近，「鏡」可以說是無處不在，電視、巴士、商場處處都在，「鏡粉」的狂熱更令我感到十分佩服。然而，也有不少人對這種狂熱嗤之以鼻，最常質疑一句：「紅得幾耐？」

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