【明報文章】記得當年旁聽人類學的課堂,偶然接觸到麥高登教授(Gordon Mathews)的文化身分研究,第一本挑來讀的便是《香港重慶大廈:世界中心的邊緣地帶》(Ghetto at the Center of the World: Chungking Mansions, Hong Kong)。那時香港文化研究還在為去殖中尋找身分特質,既在懷1990年代的舊,把回歸前最有意思的文化精髓有系統地保留下來;高舉香港的身分和文化,沒有現在政治不正確的指控,也沒有時刻要注意的身分認同問題。那時的中大天很藍,學術很簡單。