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2021年12月17日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：F1煞科是戲劇還是競技運動？ / 文．李峻嶸／編輯．蔡曉彤
世紀．閒話雜緒：聖母院變迪士尼？ / 文．旺旺
世紀．菩提樹大道：基爾港與遺忘的哲學家（一） / 文．林達峰
乜議員 / 尊子
在車上 / 日光
獨角獸數量不是創新唯一指標 / 崔添偉
港大研究成為反中子彈 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
選舉 / 湯家驊
The Last, The Least & The Lost / 德叔
往代繁華都已矣 / 馬家輝
未來的大數據人生 / 阿寬
若有港版《返校》 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
裙子的記憶 / 韓麗珠
河濱秋獮 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
足跡與書釘 / 陳子謙
若有港版《返校》 / 關麗珊
【明報文章】全斗煥之死讓韓國人再度記起1980年5月17日的全國戒嚴，軍隊進駐光州鎮壓示威者，在那段時間姦淫擄掠無惡不作。
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香港
死亡教室：母校
創傷
韓國
全斗煥
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關麗珊
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