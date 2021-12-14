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2021年12月14日星期二
鄭志文
食住行醫
世紀．二元對坐：半世紀前賭城風情 / 文．徐濟時／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：《華燈初上》的臉 / 文．黃念欣
童言不亂語 ／文．大海 / 文．大海
乜議員 / 尊子
看點 / 陳喜艾
FinTech最重要一環是什麼？ / 崔添偉
獨特的沉浸式環境劇場 / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
土地公 / 關銘潔
上庭小事 / 吳思諾
文字仍未被取代 / 陳漢森
是會想起她的 / 馬家輝
愛在當下才是愛 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
全球糖尿病統計資料 / 鄭志文
海難九年 / 區家麟
小粉人看日子 / 黃照達
助養宣明會 / 陳子謙
全球糖尿病統計資料 / 鄭志文
【明報文章】International Diabetes Federation發表2021年全球糖尿病地圖，統計資料如下：
相關字詞﹕
死亡
患者
糖尿病
鄭志文
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