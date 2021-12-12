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2021年12月12日星期日
石琪
傾偈集
世紀．周日短篇：月亮喜歡紅（下） / 文．譚嘉寶／編輯．鄒靈璞
世紀．文字江湖：紫色尊貴嗎？ / 文．鄭培凱
世紀．識小錄：「詩怪」李金髮的譯著 / 文．陳子善
乜議員 / 尊子
一些路 / 塵翎
真．聖誕樹 / 吳志森
電影《坂本龍一：CODA》 / 陳耀華
自由工作者的最高工時 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
是有三種人 / 梁嘉善
從價值觀到核心素養（中） / 韓孝述
往事仍不如煙 / 馬家輝
進步與退步之間 / 石琪
偽君子最可怕 / 趙崇基
喵喵咪咪麼 / 草日
中和抗體對抗Omicron能力下降 / 鄭志文
如何被香港人記住 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
進步與退步之間 / 石琪
【明報文章】進步當然好，生物進化就是進步，人類最進步，就成為萬物之靈。
相關字詞﹕
中庸
激進
保守
自由
制衡
平衡
退步
進步
石琪
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