作家專欄
文．旺旺

世紀

世紀．閒話雜緒：古今．東西．聚散 / 文．旺旺

【明報文章】這個城市近年被離別所籠罩，而人回不回來，誰也說不準。既然離開與回來都不可預測，或許臨別前能好好道別，留下共同回憶，比什麼都緊要。

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