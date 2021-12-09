作家專欄
文、圖．賴嘉梨／編輯．蔡曉彤

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世紀．四探城市：爬山種菜 謝菲爾德的綠色日常 / 文、圖．賴嘉梨／編輯．蔡曉彤

【明報文章】香港的朋友都很好奇：在謝菲爾德（Sheffield）有什麼休閒活動？

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