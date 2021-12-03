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2021年12月3日星期五
吳志森
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世紀．五無閒話：不安的責任 聽林夕的《我的男朋友》 / 文．李敬恒／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：人的條件（二） / 文．林達峰
世紀．閒話雜緒：再談大都會歌劇院重開 / 文．譚嘉寶
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睦鄰 / 吳志森
毅行100公里 / 陳耀華
中女是一道無題的作文 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
九百五十美元的「法治」 / 湯家驊
葉祖賢「4i課堂」 / 德叔
早已在「家」了 / 馬家輝
當權力被縱容 / 趙崇基
標籤罪人 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
寧靜 / 韓麗珠
紙上得來終覺淺 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
睦鄰 / 吳志森
【明報文章】英國人是否nice？就要看你如何為nice下定義。是否好好人？是否願意幫助人？與其抽象討論，不如舉些具體例子。
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