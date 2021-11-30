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作家專欄
2021年11月30日星期二
關銘潔
自由談
世紀．二元對坐．兩次大罷工之間的兩次博覽會：在英京賽會展示香港 / 文、圖．黃培烽／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：壞女孩 / 文．黃念欣
小人物大談觀念 ／文．弟弟 / 文．弟弟
乜議員 / 尊子
味道 / 陳喜艾
英國人的禮貌 / 吳志森
德克勒克的遺言 / 陳耀華
給T的信 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
水果甜不甜 / 關銘潔
體會黑暗的藝術 / 吳思諾
師和眾 / 陳漢森
羅卓瑤 / 馬家輝
平實的加拿大人 / 趙崇基
喵喵咪咪麼 / 草日
患精神及情緒疾病增加新冠肺炎死亡率 / 鄭志文
你是你自己的原點 / 區家麟
小粉人看日子 / 黃照達
水果甜不甜 / 關銘潔
【明報文章】「水果甜不甜？」買水果顧客的口頭禪；「甜。」果販的標準回答。愈來愈有感，水果甜度一直在不斷升高，近日吃葡萄和菠蘿，猛然覺得，超級甜的果糖味，似乎強勢凌駕了我的味蕾。
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世紀．二元對坐．兩次大罷工之間的兩次博覽會：在英京賽會展示香港 / 文、圖．黃培烽／編輯．關曉陽
世紀．夕拾朝花：壞女孩 / 文．黃念欣
小人物大談觀念 ／文．弟弟 / 文．弟弟
乜議員 / 尊子
味道 / 陳喜艾
英國人的禮貌 / 吳志森
德克勒克的遺言 / 陳耀華
給T的信 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
水果甜不甜 / 關銘潔
體會黑暗的藝術 / 吳思諾
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羅卓瑤 / 馬家輝
平實的加拿大人 / 趙崇基
喵喵咪咪麼 / 草日
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你是你自己的原點 / 區家麟
小粉人看日子 / 黃照達
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