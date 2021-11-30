作家專欄
關銘潔

自由談

水果甜不甜 / 關銘潔

【明報文章】「水果甜不甜？」買水果顧客的口頭禪；「甜。」果販的標準回答。愈來愈有感，水果甜度一直在不斷升高，近日吃葡萄和菠蘿，猛然覺得，超級甜的果糖味，似乎強勢凌駕了我的味蕾。

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