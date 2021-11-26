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2021年11月26日星期五
關麗珊
關目
世紀．五無閒話：德國不一定優雅的退休生活 / 文、圖．匡翹／編輯．蔡曉彤
世紀．閒話雜緒：有時尚品牌嫌錢腥？ / 文．旺旺
世紀．貝錦語業：疲倦論阿衡 / 文．蕭振豪
乜議員 / 尊子
城市的陌生感 / 日光
人工智能的誤區 / 崔添偉
野鳥鄰居 / 趙曉彤
未經證實 / 竟齊
倖存者 / 湯家驊
不是評課 / 德叔
依然有待「完善」 / 馬家輝
只能用作品證明自己 / 阿寬
華麗歲月 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
如何在一起（下） / 韓麗珠
讀書人謔罵始皇帝 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
造星就是王道漫畫 / 陳子謙
華麗歲月 / 關麗珊
【明報文章】置身盛世不覺其盛，只覺向前走會更美好。
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