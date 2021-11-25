作家專欄
關麗珊

關目

北風和太陽 / 關麗珊

【明報文章】《伊索寓言》的北風和太陽鬥強，看誰可拿走路人的大衣。北風使勁吹走路人衣物，路人將大衣抓得更緊。寓言的太陽勝出，太陽熱到路人主動脫去大衣。

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