【明報文章】飲食運動中的「身土不二」,是指鼓勵人們進食本身所處土地生產和當造的食物,認為這比舶來食品對身體更有益處,you are what you eat,後來「身土不二」延伸為一種維護本地風土、物種、文化的概念。身體與土地不能分開,因為你在什麼環境生活,便會成為什麼人,同時,環境也會因為你的存在而有所改變。