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2021年11月12日星期五
德叔
教育心語
世紀．悼：我學自李澤厚的二三事 / 文．朗天／編輯．關曉陽
世紀．貝錦語業：舉世何人識道真 / 文．蕭振豪
死亡從不為死線設想 ／文．陳永仁 / 文．陳永仁
乜議員 / 尊子
花香爐頂 / 日光
科學與權力 / 吳志森
默克爾的警覺 / 陳耀華
嗌贏又如何？ / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
還記得我嗎？ / 湯家驊
評課之前 / 德叔
六套劇本 / 馬家輝
快樂學習是根本 / 趙崇基
同在 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
悶響 / 韓麗珠
屠狗輩也風雅 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
評課之前 / 德叔
【明報文章】觀課事小，評課事大。皆因評課易得罪同事，傷了和氣，日後如何相處？是以評課時都傾向客氣，打個哈哈了事。
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世紀．悼：我學自李澤厚的二三事 / 文．朗天／編輯．關曉陽
世紀．貝錦語業：舉世何人識道真 / 文．蕭振豪
死亡從不為死線設想 ／文．陳永仁 / 文．陳永仁
乜議員 / 尊子
花香爐頂 / 日光
科學與權力 / 吳志森
默克爾的警覺 / 陳耀華
嗌贏又如何？ / 魏綺珊
未經證實 / 竟齊
還記得我嗎？ / 湯家驊
評課之前 / 德叔
六套劇本 / 馬家輝
快樂學習是根本 / 趙崇基
同在 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
悶響 / 韓麗珠
屠狗輩也風雅 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
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小粉人看日子 / 黃照達
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