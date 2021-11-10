作家專欄
文．陶國璋

世紀

世紀．哲學陌生感：何謂荒謬 / 文．陶國璋

【明報文章】陌生感的深層倒影是荒謬感。卡謬、沙特、卡夫卡等存在主義者宣說荒謬感（absurdity），荒謬感不同荒誕（ridicule）；荒誕有點無聊、嘲諷的意味，而荒謬感更多是對存在本相的揭示。

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