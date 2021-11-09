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2021年11月9日星期二
黃明樂
女人心
世紀．二元對坐：專訪巴特勒：從女性主義到非暴力抗爭（上）
世紀．夕拾朝花：愛是看不見的燃燒 / 文．黃念欣
編輯走出編輯室 ／文．止戈 / 文．止戈
乜議員 / 尊子
三叉戟 / 陳喜艾
郵遞身體檢查 / 吳志森
手機總理 / 陳耀華
最好的禮物 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
背誦歷史 / 扁豆
法援面前，窮人只能啞忍？ / 吳思諾
蒐集整理舊試題 / 陳漢森
羊蛇和豬肚 / 馬家輝
馬路上的禮義之邦 / 趙崇基
喵喵咪咪麼 / 草日
心口痛（三）：風險評估 / 鄭志文
最後的信仰 / 區家麟
小粉人看日子 / 黃照達
最好的禮物 / 黃明樂
【明報文章】「當下就是最好的禮物。」（The present is the best present.）
相關字詞﹕
內化
意義
人生
活着
未來
當下
過去
禮物
光明女樂
黃明樂
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