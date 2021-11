【明報文章】提起柯德莉夏萍(Audrey Hepburn),相信沒有人會反對她是天生明星相,標致輪廓,樣子惹人喜愛,多年前看過一本由他兒子撰寫的傳記,更對這位女神加以敬佩,去年底推出的紀錄片Audrey: More Than An Icon,重現大美人多個神級造型,看得人如癡如醉。