【明報文章】默克爾與奧巴馬惺惺相惜,眾所周知,更有傳聞奧巴馬游說默克爾競選連任,以便抗衡特朗普的影響。實情是否如此,難以證實。追溯消息來源,相信是來自Ben Rhodes的個人回憶錄(The world As It Is: A Memoir of the Obama White House, 2018),他是奧巴馬任內的講稿寫手,跟隨左右,自然擁有不少獨家觀察。