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2021年11月5日星期五
湯家驊
法政隨筆
世紀．五無閒話：逆境中的溫柔 聽小克的《無名故事》 / 文．李敬恒／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：另一個法蘭克福 / 文．林達峰
乜議員 / 尊子
尋找子午線北石 / 日光
歐盟欠鎂 / 黎棟國
辭與別 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
惜別 / 湯家驊
教師不是路人甲 / 德叔
海報上的那群人 / 馬家輝
對年輕身體的幻想 / 阿寬
科學數據 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
割讓 / 韓麗珠
法國也有瓜子蛤和鮮蟶 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鬼打牆 / 陳子謙
惜別 / 湯家驊
【明報文章】上星期，轉眼又到了立法會會期完結惜別晚宴的時候，也同時勾起了一些苦盡甘來的回憶。
相關字詞﹕
惜別
價值觀
公民黨
人性
政見
政治立場
政治
湯家驊
惜別晚宴
立法會
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世紀．五無閒話：逆境中的溫柔 聽小克的《無名故事》 / 文．李敬恒／編輯．蔡曉彤
世紀．菩提樹大道：另一個法蘭克福 / 文．林達峰
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尋找子午線北石 / 日光
歐盟欠鎂 / 黎棟國
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教師不是路人甲 / 德叔
海報上的那群人 / 馬家輝
對年輕身體的幻想 / 阿寬
科學數據 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
割讓 / 韓麗珠
法國也有瓜子蛤和鮮蟶 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
鬼打牆 / 陳子謙
世紀．五無閒話：逆境中的溫柔 聽小克的《無名故事》 / 文．李敬恒／編輯．蔡曉彤
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辭與別 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
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科學數據 / 關麗珊
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小粉人看日子 / 黃照達
鬼打牆 / 陳子謙
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