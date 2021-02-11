世紀．星期三專題：專訪福柯研究學者——重塑福柯思想史 / 文．李宇森／編輯．王翠麗 鄒靈璞

【明報文章】訪問當天，剛好是福柯（Michel Foucault）95歲誕辰的日子。毫無疑問，福柯的思想影響極為巨大，在不同範疇和學科都不難見到學者援引福柯重要的概念，像是知識考古學、規訓與論述、生命權力（biopower）、治理力（governmentality）之類，對於20世紀60年代以降的學術圈以至公共世界如何理解權力、知識和政治，都有無可估量的改變。近20年來，隨着福柯在法蘭西學院（Collège de France）的演講稿，還有其他課堂講稿與文獻檔案相繼出版或公開，加上著名的《性史》（Histoire de la sexualité）第四卷的法文版和英文版分別在2018年及2021年面世，可算是迎來福柯研究的另一個重要時期。英國華威大學地理系教授Stuart Elden，同時是英語世界有名的福柯研究學者，正進行一個深具野心的福柯思想史重塑計劃，如今剛剛出版第三本《早期福柯》（The Early Foucault），是針對福柯研究較少討論的50年代福柯思想發展。這次很有幸能越洋向他請教當代研究福柯的情况，看看我們今天如何繼續從福柯凌厲的思想中找到新的啟發。