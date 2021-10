【明報文章】為一個年代占士邦電影畫上句號的作品終於上映,不知香港翻譯戲名的電影人,靈感是否來自聖經《傳道書》,其中有言:「凡事都有定期,天下萬務都有定時。生有時,死有時……」比較兩岸三地的譯法,「無暇赴死」是生硬直譯,「生死交戰」則過於老套,反而本土譯名最有味道。讀歷史出身的人,總會留意戲中的時代背景、角色原型、對白出處等,在真實與虛構之間對照,更能了解電影人的心思。其中一幕,軍情六處局長M緩緩讀出一段話:「The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time.」原文出自美國作家Jack London,以小說《野性的呼喚》(The Call of the Wild)聞名於世。