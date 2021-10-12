作家專欄
黃麗雯

客座隨筆

冬菇的滋味 / 黃麗雯

【明報文章】晚上，老公煮了一味蠔豉燜冬菇，他自己品嘗過後說：「蠔豉太硬，冬菇就好吃。」我便嘗了一隻冬菇，之後冷冷地說：「不及我媽煮的好吃。」

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