【明報文章】承接上文,根據一篇在10月初刊登於《時代》周刊,題為「In desperate need of more hospital beds」的文章,Delta變種病毒肆虐,在美國某些疫苗接種率較低的州份不斷擴散,令當地深切治療病牀短缺的情况嚴重,出現醫療危機。美國疾病控制及預防中心的資料顯示,以美國各州平均接種至少一劑疫苗的接種率為百分之六十五作為參照,阿拉巴馬州的接種率為百分之五十三,愛達荷州為百分之四十八。因此,兩個州份的深切治療病牀佔用率分別為百分百及百分之九十。這帶出了一個永恆的醫療資源管理問題,就是醫療資源有限,但沒有可能完全滿足社會整體的需要(demand)及每位病人的要求(need)。因此,醫療管理層必須計算社會整體的需要,有效地分配資源。