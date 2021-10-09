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2021年10月9日星期六
文．旺旺
世紀
世紀．六合文藝：蔡炎培「密碼詩」激起千重浪 / 文．鄭明仁／編輯．關曉陽
世紀．亞洲微表情：從《跨過鴨綠江》到《長津湖》 / 文．江迅
世紀．文藝雜緒：諾獎的意義是被看見 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
萬事無不盡 / 簡冬娜
美國醫療系統面臨崩潰（一） / 葉劉淑儀
失去太多 / 陳惜姿
未經證實 / 竟齊
久違了，版權法案 / 譚允芝
浮生多變 / 莊元生
錯誤的錯誤 / 湯才偉
書籍流傳的黃金時代 / 馬家輝
火雲夕暮蔡詩人 / 石琪
女人的報復心態 / 阿寬
本地「魷魚遊戲」 / 關麗珊
喵喵咪咪麼 / 草日
流淚日記 / 鄭美姿
小粉人看日子 / 黃照達
世紀．文藝雜緒：諾獎的意義是被看見 / 文．旺旺
【明報文章】「不會是村上春樹的了。」
相關字詞﹕
身分
移民
難民
殖民
東非
古納（Abdulrazak Gurnah）
坦桑尼亞
旺旺
諾貝爾文學獎
文藝雜緒
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世紀．亞洲微表情：從《跨過鴨綠江》到《長津湖》 / 文．江迅
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流淚日記 / 鄭美姿
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