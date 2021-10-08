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2021年10月8日星期五
德叔
教育心語
世紀．五無閒話：從華爾街走向全美——遍地開花的佔領世代 / 文．林康琪／編輯．關曉陽
世紀．菩提樹大道：夕陽山外山 / 文．林達峰
世紀．閒話雜緒：我即中國 / 文．旺旺
乜議員 / 尊子
妹頭 / 日光
裸祭 / 張文光
用一生準備一秒 / 黃明樂
未經證實 / 竟齊
愛國 / 湯家驊
退一步換視野 / 德叔
在死亡絕境面前 / 馬家輝
品格比讀書重要 / 關麗珊
失聯 / 陶囍
喵喵咪咪麼 / 草日
舊衣 / 韓麗珠
談《撲克神算師》（一） / 陳力行
西方的印vs.炎黃的卦 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
退一步換視野 / 德叔
【明報文章】視藝課有學員問：為何傳統上評賞書法時有所謂：「字最怕吊」之說。
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世紀．五無閒話：從華爾街走向全美——遍地開花的佔領世代 / 文．林康琪／編輯．關曉陽
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妹頭 / 日光
裸祭 / 張文光
用一生準備一秒 / 黃明樂
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在死亡絕境面前 / 馬家輝
品格比讀書重要 / 關麗珊
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舊衣 / 韓麗珠
談《撲克神算師》（一） / 陳力行
西方的印vs.炎黃的卦 / 陳增濤
小粉人看日子 / 黃照達
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