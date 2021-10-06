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2021年10月6日星期三
文．秦寧
編輯室手記
世紀．星期三專題：加州和風與西部風情：丹佛的鐵路故事 / 文．李宇森／編輯．關曉陽
世紀．囫圇海：同一性、差異、間距與資源 / 文．彭依仁
無力感 ／文．秦寧 / 文．秦寧
乜議員 / 尊子
不信邪 / 樂婷
唯「美」主義響起衰亡警號（三） / 葉劉淑儀
不忍看的《長津湖》 / 潘麗瓊
未經證實 / 竟齊
法院的承擔 / 陳文敏
幾人相憶在江樓 / 莊元生
大南街邊界 / 張往
攬炒的遊戲 / 馬家輝
電影工作的選擇 / 阿寬
喵喵咪咪麼 / 草日
PEG引致的新冠疫苗過敏反應 / 鄭志文
心的缺口 / 韓麗珠
一步一腳印 / 鍾詩頌
小粉人看日子 / 黃照達
無力感 ／文．秦寧 / 文．秦寧
【明報文章】過去數年相信不少香港人都體會到什麼是「無力感」，其實作為一個傳媒工作者，我覺得有時候這種無力感，更大。
相關字詞﹕
傳媒
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秦寧
無力感
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