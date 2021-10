【明報文章】丹麥當代藝術家延斯.哈寧(Jens Haaning)接受丹麥奧爾堡現代藝術博物館邀請,為新展覽Work it Out重新製作《丹麥人平均年收入》和《奧地利人平均年收入》,是在畫紙上貼上丹麥和歐洲貨幣現鈔向民眾展示丹麥人和奧地利人平均年收入的兩幅藝術品。博物館向哈寧借出港元60多萬現鈔作創作,怎料哈寧在展覽開幕兩天前,向博物館送上兩個空白畫框,並將其命名為《拿了錢就跑》(Take the Money and Run)。