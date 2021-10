【明報文章】捧讀瑞貝卡.莉欽(Rebecca Rischin)《為時間終結而作:梅湘四重奏的故事》(For the End of Time: The Story of the Messiaen Quartet)一書,是一次大開眼界的經驗。此書研究法國作曲家梅湘(Olivier Messiaen)的《時間終結四重奏》(Quatuor pour la fin du temps),是20世紀最傳奇的音樂作品之一。根據梅湘的說法,這首共八個樂章的室內樂作品,乃他於1940年被德軍關押至哥利茲(Görlitz)戰俘營期間構思和創作。梅湘初抵戰俘營時,跟其他戰俘一樣,被勒令全身脫得精光,但他即使全身赤裸,依然死命守護隨身攜帶幾本袖珍版管弦樂總譜,當中包括巴赫(J.S. Bach)的《布蘭登堡協奏曲》(Brandenburg Concerto)、伯格(Alban Berg)的《抒情組曲》(Lyric Suite)等。